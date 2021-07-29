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واشنطن تخطط لعقوبات تستهدف مسيرات إيران وصواريخها الموجهة

A drone is pictured during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan, Iran January 4, 2021. Picture taken January 4, 2021. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
طائرة بدون طيار إيرانية الصنع (أرشيفية)
ميليشيات إيران

واشنطن تخطط لعقوبات تستهدف مسيرات إيران وصواريخها الموجهة

صحيفة "وول ستريت جورنال" تنقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن استهداف مزودي قطع المسيرات الإيرانية يمكن أن يعطل فعاليتها

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دبي – العربية.نت

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم الخميس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد قدرات إيران المتطورة في توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

طائرة بدون طيار إيرانية الصنع (أرشيفية-)
طائرة بدون طيار إيرانية الصنع (أرشيفية-)

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحيفة: "هذا جزء من نهج شامل، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني"، وسط مخاوف من التهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على المصالح الأميركية والحلفاء.

وذكرت الصحيفة أن الجهود الأميركية تأتي في وقت يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون إنهم يرون أن القدرات الإيرانية في مجالي الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة تمثل "خطراً مباشراً على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج التخصيب النووي والصواريخ البالستية الإيرانية".

تجربة صاروخية في إيران (أرشيفية)
تجربة صاروخية في إيران (أرشيفية)
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وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على بعض برامج الصواريخ الإيرانية في السنوات الماضية، لكن المسؤولين قالوا إن "استهداف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة، يمكن أن يعطل هذه الأنشطة بشكل أكثر فعالية".

كما يقول كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين إنهم لاحظوا "زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار ضد القوات الأميركية وحلفائها" من قبل إيران وميليشياتها بالمنطقة.

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