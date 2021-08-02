أميركا.. 4 قتلى بتحطم مروحية في كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص، في وقت متأخر الأحد، في حادث تحطم مروحية، في منطقة نائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

إلى هذا، أكدت إدارة مقاطعة كولوزا نبأ الحادث في بيان لشبكة "كيه تي في يو" الإخبارية المحلية.

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وقالت إن أربعة أشخاص توفوا في الحادث، دون الكشف عن هوياتهم.

وأوضحت أن "طائرة هليكوبتر من طراز Robinson R66 تحطمت في حوالي الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت المحلي في منطقة نائية في كولوزا بولاية كاليفورنيا".

ومن المقرر أن تحقق إدار الطيران الاتحادية وهيئة سلامة النقل الوطنية الأميركية في الحادث.