هذا ما حصل الثلاثاء في البنتاغون وأدى لوفاة شخصين

كشفت قوة شرطة مقر وزارة الدفاع الأميركي "البنتاغون" يوم الأربعاء عن هوية الضابط الذي قُتل طعناً في مركز للنقل خارج البنتاغون أمس.

وقالت وكالة حماية قوات البنتاغون إن الضابط جورج غونزاليس من مواليد نيويورك وهو محارب قديم خدم في العراق. وبدأ غونزاليس خدمته في قوة الشرطة منذ ثلاث سنوات.

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وتوفي الشرطي بعد تعرضه للطعن أثناء اندلاع أعمال عنف في مركز للنقل خارج مبنى البنتاغون. كما أصيب مشتبه به برصاص سلطات إنفاذ القانون وتوفي في مكان الحادث.

وتم وضع البنتاغون، المقر الرئيسي للجيش الأميركي، في حالة إغلاق مؤقت يوم الثلاثاء بعد أن هاجم رجل الضابط على رصيف للحافلات عند الساعة 10:30 صباحاً، حسبما قال وودرو كوس، رئيس وكالة حماية قوة البنتاغون المسؤولة عن الأمن في المنشأة.

وتم التعرف على المشتبه به من قبل العديد من مسؤولي إنفاذ القانون على أنه أوستن ويليام لانز (27 عاماً) من ولاية جورجيا.

ونصب لانز كميناً للضابط، فركض نحوه وطعنه في رقبته، وفقاً لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون. ثم أطلق الضباط النار وقتلوا لانز.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد الدافع للهجوم، ويبحثون في خلفية لانز، بما في ذلك أي تاريخ محتمل للمرض العقلي أو أي سبب قد يجعله يرغب في استهداف البنتاغون أو ضباط الشرطة.

وكان لانز قد التحق بقوات مشاة البحرية الأميركية في أكتوبر أول 2012، لكن تم "فصله إدارياً" بعد أقل من شهر ولم يحصل أبداً على لقب "جندي مارين"، حسبما قال سلاح المارينز في بيان.