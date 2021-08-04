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هذا ما حصل الثلاثاء في البنتاغون وأدى لوفاة شخصين

Law enforcement officers patrol the entrance of the Pentagon after a report of an active shooter and lockdown in Washington, DC on August 3, 2021. The Pentagon was on lockdown after a shooting at a subway station just outside the secure US military headquarters. Employees in the US Defense Department headquarters in the Arlington suburb of Washington were ordered to shelter in place amid reports of several gunshots and injuries in the station, the entrance of which is just a few dozen yards (meters) from the building's main doors.
الشرطة تغلق مبنى البنتاغون أمس إثر الحادثة

هذا ما حصل الثلاثاء في البنتاغون وأدى لوفاة شخصين

شرطة البنتاغون تكشف ملابسات الحادثة التي أدت أمس لإغلاق مقر وزارة الدفاع الأميركية.. وتكشف هوية الشرطي الذي توفي والمهاجم الذي أرداه الأمن قتيلاً

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واشنطن – أسوشيتد برس

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كشفت قوة شرطة مقر وزارة الدفاع الأميركي "البنتاغون" يوم الأربعاء عن هوية الضابط الذي قُتل طعناً في مركز للنقل خارج البنتاغون أمس.

وقالت وكالة حماية قوات البنتاغون إن الضابط جورج غونزاليس من مواليد نيويورك وهو محارب قديم خدم في العراق. وبدأ غونزاليس خدمته في قوة الشرطة منذ ثلاث سنوات.

الضابط جورج غونزاليس
الضابط جورج غونزاليس

وتوفي الشرطي بعد تعرضه للطعن أثناء اندلاع أعمال عنف في مركز للنقل خارج مبنى البنتاغون. كما أصيب مشتبه به برصاص سلطات إنفاذ القانون وتوفي في مكان الحادث.

وتم وضع البنتاغون، المقر الرئيسي للجيش الأميركي، في حالة إغلاق مؤقت يوم الثلاثاء بعد أن هاجم رجل الضابط على رصيف للحافلات عند الساعة 10:30 صباحاً، حسبما قال وودرو كوس، رئيس وكالة حماية قوة البنتاغون المسؤولة عن الأمن في المنشأة.

وتم التعرف على المشتبه به من قبل العديد من مسؤولي إنفاذ القانون على أنه أوستن ويليام لانز (27 عاماً) من ولاية جورجيا.

أوستن ويليام لانز
أوستن ويليام لانز
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ونصب لانز كميناً للضابط، فركض نحوه وطعنه في رقبته، وفقاً لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون. ثم أطلق الضباط النار وقتلوا لانز.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد الدافع للهجوم، ويبحثون في خلفية لانز، بما في ذلك أي تاريخ محتمل للمرض العقلي أو أي سبب قد يجعله يرغب في استهداف البنتاغون أو ضباط الشرطة.

وكان لانز قد التحق بقوات مشاة البحرية الأميركية في أكتوبر أول 2012، لكن تم "فصله إدارياً" بعد أقل من شهر ولم يحصل أبداً على لقب "جندي مارين"، حسبما قال سلاح المارينز في بيان.

الشرطة تغلق مبنى البنتاغون امس إثر الحادثة
الشرطة تغلق مبنى البنتاغون امس إثر الحادثة
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