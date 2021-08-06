أميركا.. 6 قتلى في تحطم طائرة سياحية في ألاسكا

أعلن خفر السواحل الأميركي أن طائرة سياحية لمشاهدة معالم المدينة تحطمت، أمس الخميس، في جنوب شرق ولاية ألاسكا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة.

وقال خفر السواحل وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، إن منارة الطوارئ الخاصة بالطائرة تم تفعيلها حوالي الساعة 11:20 صباحًا (بالتوقيت المحلي) عندما تحطمت الطائرة في منطقة النصب التذكاري الوطني ميستي فيوردس بالقرب من كيتشيكان، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

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كما أفادت شركة طائرات هليكوبتر عن رؤية حطام على خط سفلي في منطقة البحث، وعثر أفراد طاقم خفر السواحل على الحطام في حوالي الساعة 2:40 مساءً، مشيرة إلى أن مروحية تابعة لخفر السواحل أنزلت سباحين إنقاذ إلى الموقع، ولم يبلغوا عن أي ناجين.

إلى ذلك، لم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادث على الفور. كما سيقوم جنود ولاية ألاسكا والمتطوعون من فرقة الإنقاذ التطوعي في كيتشيكان بتنسيق جهود الانتشال يومي الخميس والجمعة.

هذا وكانت الطائرة المشاركة أمس الخميس، من طراز دي هافيلاند بيفر، مملوكة لشركة ساوذإيست أفييشن.

وقالت الشركة في بيان: "قلوبنا محطمة لفقدان ستة أشخاص اليوم. نحن نفكر ونحزن مع أسر الركاب الخمسة وصديقنا العزيز والطيار على متن الطائرة. نحن نتعاون مع أوائل المستجيبين والوكالات المعنية، بما في ذلك خفر السواحل الأميركي والمجلس الوطني لسلامة النقل وقوات ولاية ألاسكا".

كذلك، أوضحت أن الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الرحلة كانوا من السفينة السياحية نيو أمستردام التابعة لشركة هولاند أميريكان لاين.

توقفت السفينة في كيتشيكان أمس الخميس، وأجلت رحيلها بعد الظهر بعد تحطم الطائرة. قالت الشركة إنها توفر خدمات إرشاد للضيوف وطاقم العمل.