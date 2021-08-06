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ديمقراطيون يراسلون بايدن: أغلق سجن غوانتانامو فوراً

البوابة الرئيسية في سجن غوانتانامو (أرشيفية من فرانس برس)

ديمقراطيون يراسلون بايدن: أغلق سجن غوانتانامو فوراً

عدد المحتجزين في السجن كان قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين

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دبي - العربية.نت

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دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس جو بايدن الخميس لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فوراً.

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضواً رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنها "بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون"، وفق رويترز.

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كما كتب الأعضاء في الرسالة: "نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو".

800 سجين

يذكر أن عدد المحتجزين في سجن غوانتانامو، الذي افتتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، كان قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين.

وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد، لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونغرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين فضلاً عن الجمهوريين.

برج مراقبة على سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)
برج مراقبة على سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)

يشار إلى أن إدارة بايدن أعلنت في 19 يوليو أنها قامت بترحيل أول سجين. وخفض هذا الترحيل عدد المحتجزين بالسجن إلى 39 معظمهم ما زالوا معتقلين لنحو عقدين دون محاكمة أو حتى توجيه اتهامات.

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