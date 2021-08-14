.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تدرس نقل سفارتها الى مطار كابل وأوامر بتدمير وثائق هامة

  • الخط
طالبان
عناصر من طالبان
أفغانستان وطالبان

واشنطن تدرس نقل سفارتها الى مطار كابل وأوامر بتدمير وثائق هامة

كابل قد تكون معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت السفارة الأميركية في كابل تعليمات إلى الموظفين بتدمير المواد الحساسة وكذلك الوثائق الهامة "التي يمكن إساءة استخدامها " وفقًا لإخطار إداري أرسل الجمعة إلى موظفي السفارة واطلعت عليه شبكة التلفزة الأمبركبة "سي إن إن".

ويأتي الإشعار في الوقت الذي تستعد فيه السفارة لسحب عدد كبير من الدبلوماسيين ومع استمرار تدهور الوضع الأمني على الأرض في أفغانستان ، حيث قال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN إن أحد التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن كابل قد تكون معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وجاء في البيان: "يرجى أيضا تضمين العناصر التي تحمل شعارات السفارة أو الوكالة أو الأعلام الأميركية أو العناصر التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية لتدميرها، وستتوافر مجموعة متنوعة من الوسائل لتدمير هذه المواد".

شاهد.. تفكيك شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه شرب بالحديدة   اليمن اليمن والحوثي شاهد.. تفكيك شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه شرب بالحديدة  

وأوضح أحد الدبلوماسيين لشبكة CNN أن الوضع على الأرض يمثل تحديًا كبيرًا للدبلوماسيين الأميركيين الذين يقولون إن الخطط تتغير كل دقيقة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن الإدارة تدرس نقل السفارة الأميركية من موقعها الحالي في العاصمة إلى مطار كابل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الجمعة 13".. ماذا تعرف عن اليوم سيئ السمعة؟
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
شاهد والدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة شاهد والدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة
شاهد.. انفجار شمسي مذهل! شاهد.. انفجار شمسي مذهل!
قبل أن تذهب
النظام السوري يصدر قرارا يثير سخرية المواطنين.. ما هو؟
النظام السوري يصدر قرارا يثير سخرية المواطنين.. ما هو؟
اكتشف المزيد