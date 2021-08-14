واشنطن تدرس نقل سفارتها الى مطار كابل وأوامر بتدمير وثائق هامة

أصدرت السفارة الأميركية في كابل تعليمات إلى الموظفين بتدمير المواد الحساسة وكذلك الوثائق الهامة "التي يمكن إساءة استخدامها " وفقًا لإخطار إداري أرسل الجمعة إلى موظفي السفارة واطلعت عليه شبكة التلفزة الأمبركبة "سي إن إن".



ويأتي الإشعار في الوقت الذي تستعد فيه السفارة لسحب عدد كبير من الدبلوماسيين ومع استمرار تدهور الوضع الأمني على الأرض في أفغانستان ، حيث قال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN إن أحد التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن كابل قد تكون معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.



وجاء في البيان: "يرجى أيضا تضمين العناصر التي تحمل شعارات السفارة أو الوكالة أو الأعلام الأميركية أو العناصر التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية لتدميرها، وستتوافر مجموعة متنوعة من الوسائل لتدمير هذه المواد".

وأوضح أحد الدبلوماسيين لشبكة CNN أن الوضع على الأرض يمثل تحديًا كبيرًا للدبلوماسيين الأميركيين الذين يقولون إن الخطط تتغير كل دقيقة.

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وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن الإدارة تدرس نقل السفارة الأميركية من موقعها الحالي في العاصمة إلى مطار كابل.