الرئيس بايدن يحذر طالبان من رد عسكري عنيف إذا ما هوجمت المصالح الأميركية

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، حركة طالبان من رد عسكري عنيف إذا ما هوجمت المصالح الأميركية.

ورفع بايدن عدد القوات الأميركية التي ستصل أفغانستان إلى 5 آلاف جندي.

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وقال: لن نورث الحرب في أفغانستان إلى رئيس أميركي آخر.

وكشفت مصادر أمنية في كابل للعربية عن توقعات باستقالة وشيكة للرئيس الأفغاني أشرف غني.

يأتي ذلك مع إعلان مسؤولين محليين سيطرة حركة طالبان على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ ورابع أكبر مدن أفغانستان من حيث عدد السكان.

وأضاف المسؤولون أن مواجهات عنيفة دارت بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية الأفغانية، انتهت بفرار القوات الحكومية نحو الحدود مع أوزبكستان.

ويأتي تقدم حركة طالبان بعد سيطرتها على مناطق عديدة شمال أفغانستان وغربها وجنوبها واقتراب عناصر الحركة من مداخل العاصمة كابل بعد إحكام السيطرة على المناطق المحيطة بالعاصمة.