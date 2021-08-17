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البنتاغون: هدفنا تأمين مطار كابل.. 2500 جندي للمهمة

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البنتاغون

البنتاغون: هدفنا تأمين مطار كابل.. 2500 جندي للمهمة

القوات الأميركية لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية في أفغانستان خلال اليوم الماضي

دبي - العربية.نت

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بعدما توقّف في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، عن أن مطار كابول عادل للعمل مجدداً.

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وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحافيين في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية.

كما من المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

تأمين مطار العاصمة

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن قوات أميركية إضافية في طريقها لكابل، مشيراً إلى أن المهمة الحالية اليوم تكمن بتأمين مطار العاصمة.

وتابع أن هناك 2500 جندي هناك للتنفيذ، موضحاً أنه تم إجلاء 2000 أفغاني حصلوا على تأشيرة خروج.

إلى ذلك، أكد أن القوات الأميركية لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية في أفغانستان خلال 24 ساعة الماضية.

عملية إجلاء فوضوية

الجدير ذكره أن الجيش الأميركي كان شرّع في إرسال كتيبة أخرى قوامها زهاء ألف جندي للمساعدة في حماية مطار كابل، حيث قتلت القوات الأميركية مسلحين اثنين هناك خلال عملية إجلاء فوضوية.

وأوضح هذه التطورات جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الذي أطلع الصحافيين على المستجدات بأفغانستان، اليوم الاثنين.

فيما يعد هذا التطور دلالة على استمرار الاضطرابات والعنف في أفغانستان، حيث اندفع آلاف الأفغان إلى مدرج مطار كابل الدولي، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد بأسرع مما كان متوقعاً.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.

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