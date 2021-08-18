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بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 أغسطس

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المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي (رويترز)
أميركا وبايدن

بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 أغسطس

البيت الأبيض: الزيارة فرصة للزعيمين لمناقشة جهود دفع السلام والأمن

واشنطن - رويترز

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قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 26 أغسطس الحالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، "الرئيس ورئيس الوزراء بينيت سيناقشان قضايا جوهرية متعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي بما في ذلك إيران".

وتابعت قائلة "ستكون هذه الزيارة فرصة أيضا للزعيمين لمناقشة جهود دفع السلام والأمن والرفاهة للإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية العمل نحو مستقبل أكثر سلامنا وأمنا للمنطقة".

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