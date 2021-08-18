.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العثور على بقايا بشرية على طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل

  • الخط
لحظات قبل الكارثة
لحظات قبل الكارثة

العثور على بقايا بشرية على طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل

صورة أفغاني وهو يلتقط سيلفي له ولشبان آخرين من على جناح طائرة عسكرية أميركية محاولين التشبث بها والفرار

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت القوات الأميركية العثور على بقايا بشرية في جسم طائرة عسكرية لدى وصولها إلى قاعدة العديد في قطر.

في حين أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأفغان وهم يلتقطون صور سيلفي داخل مطار كابل أثناء إقلاع طائرة أميركية كانت تنقل مئات الأشخاص إلى خارج أفغانستان.

وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأميركي، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة أفغاني وهو يلتقط سيلفي له ولشبان آخرين من على جناح طائرة عسكرية أميركية محاولين التشبث بها والفرار على جناحها خلال مغادرتها مطار كابل خوفا من حركة "طالبان".

كما التقط الشاب الأفغاني صورا للحشود المتجمعة عند مدرج الطائرات قبل أن تقلع الطائرة وتحصل الكارثة بسقوط ثلاثة شباب من عجلتها.

وتظهر اللقطات حوالي 10 أشخاص جالسين تحت الجناح، فيما يعبر شخصان آخران المدرج أمام الطائرة المتحركة.

WhatsApp Image 2021-08-17 at 22.21.10
WhatsApp Image 2021-08-17 at 22.21.10

في الواقعة المروعة، سقط ثلاثة شبان أفغان من عجلات طائرة في مطار كابل، بعدما حاولوا الفرار مع الجموع الغفيرة التي اجتاحت المطار، الاثنين.

العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابل الأخيرة أفغانستان وطالبان العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابل

وأوضح سكان محليون بالقرب من مطار كابل، أن الشبان كانوا يمسكون بإحكام في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل، وفق ما نقلت وكالة "آسواكا". وأكد أحد السكان أن سقوط هؤلاء الشبان أحدث ضجة عالية ومرعبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
الأكثر قراءة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابل العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابل
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
قبل أن تذهب
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
اكتشف المزيد