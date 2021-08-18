العثور على بقايا بشرية على طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل

أكدت القوات الأميركية العثور على بقايا بشرية في جسم طائرة عسكرية لدى وصولها إلى قاعدة العديد في قطر.

Selfie Angle- The last moments of men clinging to some parts of the C-17 yesterday, #kabulairport #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/QvSeJ2bK0t — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

في حين أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأفغان وهم يلتقطون صور سيلفي داخل مطار كابل أثناء إقلاع طائرة أميركية كانت تنقل مئات الأشخاص إلى خارج أفغانستان.

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وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأميركي، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة أفغاني وهو يلتقط سيلفي له ولشبان آخرين من على جناح طائرة عسكرية أميركية محاولين التشبث بها والفرار على جناحها خلال مغادرتها مطار كابل خوفا من حركة "طالبان".

كما التقط الشاب الأفغاني صورا للحشود المتجمعة عند مدرج الطائرات قبل أن تقلع الطائرة وتحصل الكارثة بسقوط ثلاثة شباب من عجلتها.

وتظهر اللقطات حوالي 10 أشخاص جالسين تحت الجناح، فيما يعبر شخصان آخران المدرج أمام الطائرة المتحركة.

في الواقعة المروعة، سقط ثلاثة شبان أفغان من عجلات طائرة في مطار كابل، بعدما حاولوا الفرار مع الجموع الغفيرة التي اجتاحت المطار، الاثنين.

وأوضح سكان محليون بالقرب من مطار كابل، أن الشبان كانوا يمسكون بإحكام في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل، وفق ما نقلت وكالة "آسواكا". وأكد أحد السكان أن سقوط هؤلاء الشبان أحدث ضجة عالية ومرعبة.