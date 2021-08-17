العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابل

عثرت القوات الأميركية على جثة أفغاني تشبث يائسًا للهروب من طالبان في معدات الهبوط لطائرة نقل أميركية من طراز C-17 بعد ساعات من إقلاعها من مطار حامد كرزاي الدولي، وفقًا لمصدرين مطلعين.

وقالت المصادر إن الجثة الموجودة في معدات هبوط الطائرة جعلت الطائرة غير صالحة للعمل مؤقتًا.

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هذه الأخبار هي أحدث تطور مثير للقلق بعد اندلاع الفوضى في مطار كابل الدولي خلال الأيام الماضية في أعقاب استيلاء طالبان السريع على العاصمة الأفغانية. وأظهرت مقاطع فيديو مرعبة الأفغان وهم يتشبثون بالطائرات بما في ذلك طائرات الشحن الضخمة من طراز C-17 للجيش، أثناء محاولتها الإقلاع وأظهرت بعض مقاطع الفيديو أفغانًا يسقطون من الجو من طائرة تغادر المطار.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع جمدت مؤقتًا الرحلات الجوية العسكرية والمدنية في محاولة لتطهير مدرج المدنيين اليائسين الذين هرعوا إلى المطار. وفي حين لم يستطع كيربي تأكيد أن التحقيق جار في الوفيات المدنية المتعلقة برحلات C-17 المغادرة للمطار، قال للصحافيين يوم الاثنين، إنه يتوقع أن تحقق الإدارة في الحادث.

واستأنفت الولايات المتحدة العمليات خارج المطار في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما سمح لطائرات C-17 التي تحمل جنودًا من مشاة البحرية وجنوداً من الفرقة 82 المحمولة جواً بالهبوط في البلاد، وفقًا لما ذكره الجنرال هانك تايلور، نائب مدير الأركان المشتركة للعمليات الإقليمية وإدارة القوات.

وأكد كيربي في وقت سابق اليوم، أن القوات الأميركية ردت على "التهديدات المعادية" بعد إطلاق نار في حادثين منفصلين أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين. وقال إن أحد أفراد الخدمة الأميركية أصيب خلال الحادث، لكنه لم يتمكن من تأكيد حالة الفرد في وقت متأخر من يوم الاثنين.