سائق شاحنة الكونغرس يهدد بتفجيرها: "بايدن المسؤول"

بعدما أعلنت الشرطة الأميركية، الخميس، إغلاق محيط مبنى الكونغرس، والتفاوض مع سائق شاحنة مشبوهة، أعلن امتلاكه قنبلة، أكد المشتبه به، أنه يريد مقابلة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك" مدته تجاوزت 30 دقيقة، أعلن الرجل في بث مباشر، جاهزيته للموت وقال "إذا فجرت شاحنتي فهذه مسؤولية بايدن"، مشيرا إلى وجود 4 قنابل سيتم تفجيرها إن قتلته الشرطة.

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كما تابع "لا أريد أن أموت، أريد فقط العودة إلى دياري، تماما مثلما يريد هؤلاء الأشخاص في أفغانستان العودة إلى ديارهم".

وكشف حساب فيسبوك المشتبه به (قبل حذفه) أنه انتقد الرئيس جو بايدن ونشر مقالاً بقلم دونالد ترمب جونيور ينتقد بايدن بشأن أفغانستان.

التفاوض مع المشتبه به

وكانت شرطة الكابيتول أكدت في وقت سابق اليوم، أنه تم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها.

وقالت "لا نعرف دوافع المشتبه به، وجاري التفاوض معه"، مضيفة "سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة".

كما أوضحت أنه في حوالي الساعة 9:15 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي، سار رجل وشاحنة صغيرة سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونغرس".

اسم وهوية محتملان

وأضافت "لدينا اسم وهوية محتملان للمشتبه به، وليس لدينا الكثير من المعلومات على الإطلاق عنه في هذا الوقت".

كذلك أعلنت في وقت سابق، التعامل مع تحذير أمني، داعية المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول. وأكدت مراسلة "العربية"، عن إخلاء مبنى مكتبة الكونغرس من الموظفين.

من جانبها، ذكرت قناة ABC، أن المشتبه به داخل الشاحنة المشبوهة يحمل شيئا بيده، وكان يدون ملاحظات على ورقة.

فيما أعلن البيت الأبيض أنه يتابع التطورات قرب الكونغرس، فيما يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث الأمني.