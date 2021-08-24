البنتاغون: الوضع في كابل صعب وسننهي الإجلاء نهاية الشهر

مع تواصل رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية، أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الوضع في محيط مطار كابل صعب، مؤكداً تمسكه بالجدول الزمني لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد الجنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأميركية، خلال الإحاطة اليومية للصحافيين، القدرة على إجلاء كل الأميركيين بحلول نهاية الشهر، معلناً تزايد الرحلات الجوية بمعدل طائرة كل 45 دقيقة.

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كما أوضح أن قيادة المنطقة الأوروبية تعمل على فتح ثكنات اضافية لاستقبال اللاجئين في طريقهم إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن العمل يجري على الإخلاء بأسرع وقت ولأكبر عدد.

كذلك، أعلن أن 12000 شخص اخلتهم القوات الأميركية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مضيفاً "58000 خرجوا منذ يوم 14 اغسطس".

إجلاء كل الأميركيين

وتابع "مسألة جنسية المولودين على طائرات الإجلاء من اختصاص وزارة الهجرة"، وقال نعمل على زيادة مراكز استقبال اللاجئين وتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان.

وتمسك البنتاغون بالجدول الزمني لعمليات الإجلاء من أفغانستان، وأكد تايلور القدرة على إجلاء كل الأميركيين بحلول نهاية الشهر.

يذكر أنه من المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم ما إذا كان سيمدد الموعد الذي ينقضي في 31 أغسطس لإجلاء الأميركيين وحلفائهم من مطار كابل، وذلك مع احتشاد آلاف الأفغان والأجانب المتلهفين للفرار من متشددي طالبان، حكام أفغانستان الجدد.

فقد أوضح مسؤول بالإدارة لرويترز أمس الاثنين أن بايدن سيقرر في غضون 24 ساعة ما إذا كان سيمدد الجدول الزمني لمنح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقتا للاستعداد.

31 أغسطس

كذلك، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء بعد التاريخ المحدد.

كما ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحافيين بأن التزام البلاد تجاه الأفغان المعرضين للخطر "لن ينتهي في 31 أغسطس".

وكان الرئيس الأميركي حذر يوم الأحد من أن الإجلاء "سيكون صعبا ومؤلما" وقال إن أخطاء كثيرة قد تقع. وأضاف أن القوات الأميركية قد تبقى بعد موعد الحادي والثلاثين من أغسطس آب للإشراف على الإجلاء.

يأتي هذا فيما يعارض بعض مستشاري بايدن تمديد الموعد النهائي الذي حددوه بأنفسهم لأسباب أمنية.