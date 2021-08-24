.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تستبعد بعض حلفائها من عمليات الإجلاء في مطار كابل

  • الخط
U.S. Marines take a moment to rest at an Evacuation Control Checkpoint during an evacuation at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, August 20, 2021. Picture taken August 20, 2021. U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Victor Mancilla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
قوات أميركي في محيط مطار كابل (رويترز)

واشنطن تستبعد بعض حلفائها من عمليات الإجلاء في مطار كابل

بايدن أكد في وقت سابق أن أولوية الإجلاء للمواطنين الأميركيين

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن بعض المترجمين العسكريين الأفغان وغيرهم من حلفاء الولايات المتحدة المقربين، تم إبعادهم عن مطار كابل من قبل المسؤولين الأميركيين لإعطاء الأولوية للمواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء.

ودعمت معلومات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مقابلات أجريت مع أفغان في محيط المطار، بالإضافة إلى مجموعات من قدامى المحاربين الأميركيين ومنظمات أخرى، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء.

مخاطر الإجلاء الفوضوي من كابل تظهر.. متطرفون يصلون أوروبا العرب والعالم أفغانستان وطالبان مخاطر الإجلاء الفوضوي من كابل تظهر.. متطرفون يصلون أوروبا

يأتي ذلك، فيما تسارعت وتيرة عمليات الإجلاء، وليس من الواضح ما هي نسبة الأفغان المؤهلين والذين حصلوا على تأشيرات الهجرة الخاصة للاستقرار في الولايات المتحدة أو هؤلاء الذين تم رفضهم حتى الآن، وفق الصحيفة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، نفت ليل أمس الاثنين، روايات عن رفض الأفغان. وقالت في بيان إن الأولوية القصوى هي وضع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على متن الطائرات المغادرة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال مات زيلر، وهو ضابط مخابرات سابق، إن جنود طالبان اقتربوا مساء الاثنين من الأفغان خارج بوابة المطار وفصلوا بينهم وفقاً لأوراقهم، وأخبروا حاملي التأشيرات أنه لن يُسمح لهم بالدخول.

من محيط مطار كابل
من محيط مطار كابل

إجلاء 12 ألف أميركي

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال مساء الأحد، إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابل هي إجلاء المواطنين الأميركيين في أسرع وقت ممكن.

كما، شدد على أن أميركا تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، قائلاً: "أجلينا 12 ألف شخص من كابل منذ 14 أغسطس.. وسنعمل على إجلاء كافة الأميركيين الراغبين بالعودة للوطن".

وأقر بايدن، في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض حول الخروج الفوضوي من أفغانستان، بأن "إجلاء آلاف الأشخاص من كابل عملية قاسية ومؤلمة"، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تعمل على "إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تصريح صادم لرئيسة تنزانيا: لاعبات الكرة لا أمل لهن في الزواج تصريح صادم لرئيسة تنزانيا: لاعبات الكرة لا أمل لهن في الزواج
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد