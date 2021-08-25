البنتاغون: عمليات إجلاء المتعاونين من كابل مستمرة

مع تواصل رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستواصل استقبال المزيد من المتعاونين الأفغان.

وأوضح الجنرال هانك تايلور نائب مدير العمليات في البنتاغون في الإحاطة اليومية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإجلاء الجوي مستمرة من مطار كابل، مشيراً إجلاء أكثر من 88 ألف فرد حتى الآن.

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تدقيق أمني للقادمين

كذلك، قال إن الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة عبروا التدقيق الأمني، وأكد أن القوات الأميركية قامت الليلة الماضية بعملية نقل أشخاص بواسطة المروحيات من مدينة كابل إلى المطار، لافتاً إلى أن هناك أقل من عشرين شخصاً ينتظرون في المطار للترحيل.

وأكد مجدداً أن البنتاغون ملتزم بـ 31 أغسطس موعداً لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لن تكون مسؤولة عن مطار كابل بعد انسحابها.

من جهته، أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الالتزام بإخراج العالقين في مطار كابل، مشيراً إلى التنسيق مع الحلفاء لمواصلة ذلك.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أعلن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت منذ منتصف أغسطس الجاري أكثر من أربعة آلاف شخص يحملون جواز سفر أميركياً وأفراد عائلاتهم.

31 أغسطس

كما، قال المسؤول رافضا كشف هويته "نواصل الاتصال بالأميركيين الذين كانوا مسجلين لدى السفارة في كابل، لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون موجودين في أفغانستان، ولتسهيل عملية إجلائهم إذا أرادوا المغادرة".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغ قادة مجموعة السبع، الثلاثاء، أن مهمة الجيش الأميركي في أفغانستان هي "في طور الانتهاء" في 31 أغسطس، بشرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابل، بحسب البيت الأبيض.