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الجيش الأميركي ينفذ عملية ضد عنصر في داعش بأفغانستان

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A US drone aircraft lands at Afghanistan's Jalalabad Airport where a US C-130 military transport plane crashed in Jalalabad on October 2, 2015. The Taliban claimed October 1 to have shot down a US military transport plane in eastern Afghanistan in a crash that killed 11 people, as the battle for Kunduz raged after the emboldened militants briefly seized the city.The Taliban's stunning success in Kunduz, their biggest tactical success since 2001, marks a blow for Afghanistan's NATO-trained forces, who have largely been fighting on their own since December 2014. NATO has not yet confirmed the cause of Friday's crash. The Taliban regularly claim to have shot down military aircraft.Our mujahideen have shot down a four-engine US aircraft in Jalalabad, Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said on Twitter.Based on credible information 15 invading forces and a number of puppet troops were killed. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada
درون أميركية في جلال آباد عاصمة إقليم نانغارهار حيث شنت الغارة (أرشيفية)
أفغانستان

الجيش الأميركي ينفذ عملية ضد عنصر في داعش بأفغانستان

استهدفت غارة بطائرة مسيّرة مسؤولاً عن التخطيط في تنظيم داعش في شرق أفغانستان وأدت لمقتله

دبي – العربية.نت

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أعلن الجيش الأميركي، ليل الجمعة-السبت، تنفيذه عملية ضد "داعش" بأفغانستان.

وبحسب بيان للجيش الأميركي، استهدفت غارة بطائرة مسيّرة عضواً في تنظيم داعش في ولاية نانغارهار شرق أفغانستان.

قوات أفغانية في إقليم نانغارهار في فبراير الماضي في موقع تفجير سيارة مفخخة (أرشيفية)
قوات أفغانية في إقليم نانغارهار في فبراير الماضي في موقع تفجير سيارة مفخخة (أرشيفية)

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، استهدفت الضربة أحد المسؤولين عن التخطيط في داعش بأفغانستان.

وأضاف البنتاغون أن "العملية أسفرت عن قتل الهدف وفقاً للمؤشرات الأولية"، مضيفاً أنه لم يسجل خسائر بين المدنيين إثر الغارة.

وكان فرع تنظيم داعش في أفغانستان، والمعروف بـ"ولاية خراسان"، قد أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري طال مطار كابل الخميس موقعاً عشرات القتلى، بينهم 13 جندياً أميركياً.

من نقل المصابين إثر تفجير الخميس
من نقل المصابين إثر تفجير الخميس
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وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال الخميس إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم، وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الضربة الأميركية التي استهدفت داعش وقعت في إقليم نانغارهار شرق كابل، لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطاً بهجوم المطار.

عناصر من طالبان في جلال آباد عاصمة إقليم نانغارهار في 15 أغسطس الحالي
عناصر من طالبان في جلال آباد عاصمة إقليم نانغارهار في 15 أغسطس الحالي
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