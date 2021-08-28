طالبان تعلن سيطرتها على جزء من مطار كابل.. والبنتاغون ينفي

أعلنت حركة طالبان أن مقاتليها سيطروا على أقسام من مطار كابل الجمعة، إلا أن واشنطن نفت ذلك.

وكتب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، عبر "تويتر الجمعة: "اليوم، أخلى الأميركيون ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري من مطار كابل وباتت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية" في إشارة للحركة.

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وأضاف كريمي: "يبقى الآن قسم صغير جداً (من المطار) مع الأميركيين".

إلا أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" علّقت قائلةً إن "طالبان لا تسيطر على أي جزء من مطار كابل" وهي "غير مسؤولة عن أي عمليات فيه".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في إفادة صحفية الجمعة إن حركة طالبان ليست مسؤولة عن أي جزء من الجانب العسكري من مطار كابول أو بواباته، والتي لاتزال تحت سيطرة الجيش الأميركي.

في سياق متصل، قال مسؤول آخر من طالبان أنه "بمجرد رحيل الأميركيين سنكون بانتظار إشارة منهم ثم سنتولى الأمر (في مطار كابل)، وهذا يمكن أن يحدث خلال مطلع الأسبوع".

وأضاف: "فريقنا مستعد لتولي السيطرة الكاملة على مطار كابل بمجرد رحيل الأميركيين، إنها مسألة مزيد من الوقت" فقط.

يأتي هذا بينما تستمر في مطار كابل عمليات إجلاء الأجانب والأفغان المهددين بعد سيطرت طالبان على البلاد. وقد شددت السلطات الأميركية على أنها ستنهي هذه العمليات بحلول الموعد المحدد في 31 أغسطس الحالي.