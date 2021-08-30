عشية يوم الرحيل.. مستقبل أفغانستان باجتماع واشنطن والحلفاء

يشارك وزراء خارجية دول عدة الاثنين في مؤتمر بالفيديو لمناقشة الخطوات المقبلة في أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، في وقت دخلت عمليات الإجلاء من كابل مرحلتها الأخيرة.

إلى هذا، قالت الخارجية الأميركية في بيان "سيبحث المشاركون في نهج منسق للأيام والأسابيع المقبلة".

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وتنظم واشنطن هذا الاجتماع بين "الشركاء الرئيسيين" عشية اليوم الذي يغادر فيه الجيش الأميركي أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب وبعد أكثر من أسبوعين بقليل على استيلاء طالبان على السلطة.

الدول المشاركة

ويشارك في المناقشات ممثلون عن فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول أخرى.

فيما أشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتحدث بعد الاجتماع لتقييم الخطوات الأميركية الأخيرة في أفغانستان.

ضربة ضد داعش

ويعقد الاجتماع غداة إعلان الولايات المتحدة انها نفّذت ضربة "دفاعية" لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابل مصدره تنظيم داعش-ولاية خرسان.

كان الرئيس جو بايدن حذر السبت من هجوم جديد "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابل والذي تبناه داعش وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا اميركيا.

وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان اسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

كما يعقد الاثنين في مقر الأمم المتحدة اجتماع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أفغانستان.