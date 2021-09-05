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الإجلاء لم ينته.. مطالب أميركية بـ"رحلات خاصة" من أفغانستان

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WASHINGTON, DC - JUNE 16: U.S. Rep. Mike Waltz (R-FL) speaks alongside U.S. Rep. Jason Crow (D-CO) during a press conference on Capitol Hill with members of The American Legion on June 16, 2021 in Washington, DC. Lawmakers on Capitol Hill are working with groups like The American Legion to push for the Biden Administration to approve the evacuation of Afghans who assisted American forces during the war in Afghanistan before the September 11th troop withdrawal deadline. Samuel Corum/Getty Images/AFP
النائب الأميركي مايك والتز
أفغانستان وطالبان

الإجلاء لم ينته.. مطالب أميركية بـ"رحلات خاصة" من أفغانستان

النائب الأميركي مايك والتز: مجموعات من الأميركيين والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات يختبئون بالقرب من المطارات في انتظار التصريح لمغادرة البلاد

واشنطن – رويترز

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دعا النائب الأميركي، مايك والتز، وزارة الخارجية الأميركية إلى العمل مع منظمات غير حكومية قال إنها تحاول الحصول على الموافقة لتسيير رحلات طيران عارض لإجلاء أميركيين وحلفاء معرضين للخطر ما زالوا يختبئون في العديد من المدن الأفغانية.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن أمس السبت، قال النائب الجمهوري والمسؤول السابق بالبيت الأبيض إن عدداً من المنظمات غير الحكومية أبلغته بوجود رحلات طيران عارض "متاحة وممولة ومستعدة للتحليق" وبأن قوائم بأسماء أطقم والركاب المحتملين على تلك الرحلات جاهزة.

من عمليات الإجلاء الأميركية في مطار كابل قبل 31 أغسطس
من عمليات الإجلاء الأميركية في مطار كابل قبل 31 أغسطس
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وأضاف والتز، وهو من قدامى المحاربين، أن مجموعات من المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين بالولايات المتحدة والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة يختبئون بالقرب من المطارات الأفغانية في انتظار التصريح لمغادرة البلاد.

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابل الشهر الماضي عبر جسر جوي ضخم أُقيم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ولم يحدد والتز عدد رحلات الطيران العارض التي تنتظر تصريحاً بالإجلاء. وقال إن المنظمات غير الحكومية مستعدة لإرسال قوائم الركاب الخاصة بها للسماح للحكومة الأميركية بإجراء "فحص وترتيب للأولويات بشكل مناسب".

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