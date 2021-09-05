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لأول مرة بأميركا.. وظيفة للسيدة الأولى خارج البيت الأبيض

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جيل بايدن سيدة أميركا الأولى
جيل بايدن سيدة أميركا الأولى

لأول مرة بأميركا.. وظيفة للسيدة الأولى خارج البيت الأبيض

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض السبت أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في إعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

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إلى هذا، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".

وأشارت الصحيفة الى أنها ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.

وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها نائبا لباراك أوباما، وهي تعد أول سيدة أميركية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

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