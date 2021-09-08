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البيت الأبيض: لا نعتزم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

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حسن أخوند
حسن أخوند القائم بأعمال رئيس الحكومة الأفغانية

البيت الأبيض: لا نعتزم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تعتزم الإقرار بحكومة طالبان في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "هذه حكومة مؤقتة... لا أحد في هذه الإدارة، لا الرئيس ولا أي شخص في فريق الأمن القومي قد يقترح أن طالبان عضو في المجتمع العالمي يحظى بالتقدير والاحترام. لم تكسب ذلك بأي شكل من الأشكال، ولم نقيم الأمر على هذا النحو أبدا".

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وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن اعتراف الولايات المتحدة بحكومة طالبان سيعتمد بشكل كلي على أفعالها، مؤكا أن بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية تثير قلق واشنطن.

وأشار في مقابلة بثت قناة "طلوع" الأفغانية مقاطع منها إلى أن طالبان قدمت سلسلة من الالتزامات علنا وسرا، لافتا إلى أن طبيعة العلاقة مع الحكومة في المستقبل ستعتمد على الإجراءات التي تتخذها.

ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان (فرانس برس)
ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان (فرانس برس)

يشار إلى أن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الثلاثاء، أسماء أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن حسن أخوند عين قائما بأعمال رئيس الحكومة، والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وضمت الحكومة المؤقتة هذه قيادات من طالبان حصرا بينهم من هم مصنفون على لائحة الإرهاب، مع غياب تام للمرأة والتنوع الإثني في البلاد.

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