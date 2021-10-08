.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: يجب استئناف المفاوضات حول نووي إيران بأسرع وقت ممكن

  • الخط
نيد برايس
نووي إيران

واشنطن: يجب استئناف المفاوضات حول نووي إيران بأسرع وقت ممكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر من أن فرصة إحياء الاتفاق النووي، تبدو محدودة في ظل تحرك إيران لتطوير برنامجها النووي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المحادثات غير المباشرة التي تُجرى في فيينا بشأن معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تُستأنف "سريعاً".

تصريحات برايس جاءت بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن فرصة إحياء الاتفاق النووي، تبدو محدودة في ظل تحرك إيران لتطوير برنامجها النووي.

تعبيرية
تعبيرية

وأكد برايس أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات "قريباً".

وأضاف بالقول: "نأمل أن يوافق تعريفهم لكلمة قريباً مع تعريفنا لها.. نود أن تُستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أعلن أن المحادثات بين طهران والأطراف الغربية حول الملف النووي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

من مفاوضات فيينا "أرشيفية"
من مفاوضات فيينا "أرشيفية"

وأشار محمود عباس زاده مشكيني، في تصريح لمراسل وكالة "تسنيم" للأنباء، إلى موعد بدء المحادثات بشأن الاتفاق النووي بين إيران والغرب، قائلاً إنها "ستبدأ قريباً وفي الأيام المقبلة".

وقد توقفت مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو الماضي، منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

أميركا تشيد بموقف سيول من النووي.. وإيران: نقاطع المسلسلات والسلع الكورية إيران نووي إيران أميركا تشيد بموقف سيول من النووي.. وإيران: نقاطع المسلسلات والسلع الكورية
مسؤولة أميركية: نريد إعادة إيران لـ"علبة" الاتفاق النووي أميركا مسؤولة أميركية: نريد إعادة إيران لـ"علبة" الاتفاق النووي

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق المبرم عام 2015 مع إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق، لكن الأطراف على خلاف بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، ومتى يجري اتخاذها، والقضايا الرئيسية هي أي القيود ستقبل بها طهران، وما العقوبات التي سترفعها عنها واشنطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد