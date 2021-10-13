.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لإيصال رسالة لموسكو.. أميركا تنشر عسكريين إضافيين بأوروبا

  • الخط
U.S. Soldiers of the 1st Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division (Ironhorse) stationed at Ft. Hood in Texas, sit in their M1A2 Abrams tank during an exercise alongside NATO allies and partner-nation forces at the Joint Multinational Training Command in Grafenwoehr November 18, 2014. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: MILITARY)
جنود أميركيون في ألمانيا (أرشيفية)
أميركا وبايدن

لإيصال رسالة لموسكو.. أميركا تنشر عسكريين إضافيين بأوروبا

خبير أمني: هناك تهديد تقليدي مصدره موسكو.. وإذا كان لديك جنود أميركيون على الأرض فسيكون هذا عامل رادع أكبر بكثير من القوات المحلية للدول الأوروبية

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

مع تصاعد التوترات مع روسيا على طول حدودها مع حلفاء الولايات المتحدة، أعلن الجيش الأميركي هذا الأسبوع أنه سيرسل مستشارين عسكريين للعمل إلى جانب وحدات تحالف الناتو في أوروبا.

وقال مسؤولو الجيش الأميركي، إن فرقا من المستشارين العسكريين من "اللواء الرابع"، المتمركز في فورت كارسون في ولاية كولورادو، ستنتشر في الخريف في "مواقع متعددة" في أوروبا، كعلامة على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام في هذه القارة، وفقاً لما أوردته صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية.

تدريب لقوات الناتو في لاتفيا في مارس الماضي
تدريب لقوات الناتو في لاتفيا في مارس الماضي

وقال الكولونيل روبرت بورن، قائد "اللواء الرابع" في بيان، إن هذا اللواء "يوفر القادة العسكريين الأميركيين المتخصصين وذوي الخبرة لدعم أهداف التعاون الأمني" للجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا.

يأتي هذا بينما أجرت روسيا مناورات عسكرية على طول حدودها الغربية، وتواصل التصادم، كلامياً، مع القادة الأميركيين والأوروبيين بشأن دورها في التمرد الانفصالي في أوكرانيا وقمع الاحتجاجات الشعبية في بيلاروسيا.

وتخوض الولايات المتحدة وروسيا أيضاً نزاعاً بشأن عمل السفارات المتبادلة، بما في ذلك الخلاف حول عدد الدبلوماسيين الذين يمكنهم تعيينهم في موسكو وواشنطن.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فشل البلدان في تحقيق أي تقدم دبلوماسي في آخر مفاوضات بينهما، وسط خشية من تدهور العلاقات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله عن المفاوضات الأخيرة: "لا أستطيع أن أقول إننا أحرزنا تقدماً كبيراً".

افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في ليتوانيا في أغسطس الماضي
افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في ليتوانيا في أغسطس الماضي
القوات الأميركية بإسرائيل تنضم إلى القيادة المركزية الأميركية أميركا القوات الأميركية بإسرائيل تنضم إلى القيادة المركزية الأميركية

وتبدو عمليات نشر القوات الأميركية الجديدة في أوروبا علامة على أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لا يزال حذراً من نوايا موسكو.

وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني دانييل كوتشيس: "بالنسبة للدول المجاورة لروسيا، هناك اعتقاد حقيقي بأنه لا يزال هناك تهديد تقليدي" مصدره موسكو. وتابع: "الفكرة هي أنه إذا كان لديك جنود أميركيون على الأرض، فسيكون هذا عامل رادع أكبر بكثير من القوات المحلية لتلك الدولة".

بدوره، قال العقيد ريجي هاربر، قائد لواء الطيران القتالي في الجيش الأميركي، في بيان إن "التدريب على القتال مع شركائنا الأوروبيين يبني الثقة في جميع أنحاء العالم بقوة حلف الناتو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف! تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف!
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية
قبل أن تذهب
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
اكتشف المزيد