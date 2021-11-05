.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزيرا خارجية أميركا ومصر يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

  • الخط
جانب من لقاء سامح شكري وأنتوني بلينكن
جانب من لقاء سابق بين سامح شكري وأنتوني بلينكن

وزيرا خارجية أميركا ومصر يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

مسؤولون كبار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع سيشاركون في المباحثات

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي والمصري في واشنطن الأسبوع المقبل مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بهدف بحث أوجه التعاون "لتحسين حياة الشعبين".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل نظيره المصري سامح شكري في العاصمة واشنطن يومي الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف البيان أن مسؤولين كبارا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع سيشاركون في المباحثات.

السيناتور تيد كروز يقدم في الكونغرس مشروعاً لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية أميركا الإخوان المسلمون السيناتور تيد كروز يقدم في الكونغرس مشروعاً لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

ووصف البيان مصر بأنها "شريك حيوي" للولايات المتحدة، وقال إن أميركا ملتزمة بتعزيز شراكتها التي بدأت قبل 40 عاما مع مصر من خلال تحسين التعاون الأمني وحقوق الإنسان وتقوية العلاقات الاقتصادية والروابط الثقافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد