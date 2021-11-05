وزيرا خارجية أميركا ومصر يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي والمصري في واشنطن الأسبوع المقبل مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بهدف بحث أوجه التعاون "لتحسين حياة الشعبين".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل نظيره المصري سامح شكري في العاصمة واشنطن يومي الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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وأضاف البيان أن مسؤولين كبارا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع سيشاركون في المباحثات.

ووصف البيان مصر بأنها "شريك حيوي" للولايات المتحدة، وقال إن أميركا ملتزمة بتعزيز شراكتها التي بدأت قبل 40 عاما مع مصر من خلال تحسين التعاون الأمني وحقوق الإنسان وتقوية العلاقات الاقتصادية والروابط الثقافية.