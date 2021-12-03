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أميركا تتجنب الشلل الحكومي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة

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WASHINGTON, DC - NOVEMBER 18: The sun sets behind the U.S. Capitol on November 18, 2021 in Washington, DC. Following the final Congressional Budget Office cost estimate, House Democrats are hoping to vote on President Joe Biden's $1.75 trillion social benefits and climate legislation Thursday. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) November 19th, 2021 us - lawmakers - work - on - capitol - hill November 19th, 2021 us - lawmakers - work - on - capitol - hill November 19th, 2021 us - lawmakers - work - on - capitol - hill November 19th, 2021 us - lawmakers - work - on - capitol - hill
مبنى الكونغرس الأميركي
اقتصاد أميركا

أميركا تتجنب الشلل الحكومي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة

الكثير من الجمهوريين كانوا قد لوحّوا بالتسبب بـ"إغلاق" احتجاجاً على فرض إدارة بايدن إلزامية لقاح كورونا

العربية.نت

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير المقبل، بما يحول دون إغلاقها.

ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً.

يذكر أن تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.

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وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق من الخميسل لتجنب شلل الخدمات الاتحادية بحلول نهاية الأسبوع.

وجاءت الموافقة على المشروع في مجلس النواب بواقع 221 صوتاً معه مقابل 212 ضده.

يذكر أن الكثير من الجمهوريين كانوا قد لوحّوا بالتسبب بـ"إغلاق" احتجاجاً على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية لقاح كورونا على بعض الفئات.

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