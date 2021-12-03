أميركا تتجنب الشلل الحكومي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير المقبل، بما يحول دون إغلاقها.

ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً.

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يذكر أن تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق من الخميسل لتجنب شلل الخدمات الاتحادية بحلول نهاية الأسبوع.

وجاءت الموافقة على المشروع في مجلس النواب بواقع 221 صوتاً معه مقابل 212 ضده.

يذكر أن الكثير من الجمهوريين كانوا قد لوحّوا بالتسبب بـ"إغلاق" احتجاجاً على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية لقاح كورونا على بعض الفئات.