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بايدن: سأترشح لانتخابات 2024 بهذه الحالة!

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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

بايدن: سأترشح لانتخابات 2024 بهذه الحالة!

وجود ترمب سيزيد من فرص ترشح بايدن

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك.

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وأجاب في حوار مع شبكة "ABC" الأميركية، قائلاً: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".

وعن احتمال وجود الرئيس السابق دونالد ترمب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه لا يعارض الأمر أبداً، وأضاف أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن مراراً أن بايدن يعتزم الترشح مرة أخرى.

فيما أصرت نائبة الرئيس هاريس في مقابلة مع وول ستريت جورنال نُشرت الأسبوع الماضي، حين سئلت عن هذه النقطة، على أنها لا تفكر حتى في انتخابات 2024 ولم تتحدث مع بايدن حول هذا الموضوع.

كما أكدت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي في نوفمبر /تشرين الثاني نية بايدن الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

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