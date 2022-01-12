ترخيص أميركي لكوريا الجنوبية لسداد مستحقات شركة إيرانية

منحت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية ترخيصا لدفع تعويضات مستحقة لشركة إيرانية مرتبطة بالنظام في بادرة من الولايات المتحدة لدفع المحادثات النووية إلى الأمام، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، كوريا الجنوبية "ترخيصًا محددًا" في وقت سابق من هذا الأسبوع للدفع لشركة دياني القابضة المرتبطة بالحكومة الإيرانية.

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فيما لم يتم تحديد المبلغ، لكن سيول مدينة للشركة بـ 63 مليون دولار منذ 2018، والتي لم يتم دفعها بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من لقاء نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كون، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، بالإضافة إلى الوفدين الإيراني والأوروبي في محادثات فيينا.

7 مليارات دولار

إلى ذلك، تقول إيران إن كوريا الجنوبية مدينة لها بنحو 7 مليارات دولار لشحنات النفط، والتي لم تدفعها بعد أن انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق الإيراني في 2018 وفرض عليها عقوبات الضغط الأقصى.

وفي الجولة الثامنة من مفاوضات في فيينا، تحاول الولايات المتحدة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي قيدت برنامج إيران النووي مقابل الرفع التدريجي للعقوبات حتى عام 2030.

كما عبرت الأطراف الغربية في الاتفاق عن إحباطها من بطء المحادثات، بينما قالت واشنطن إنه تم إحراز بعض التقدم.

وقد يكون إعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات بمثابة لفتة من الولايات المتحدة لإيران من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام.