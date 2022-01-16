أف بي آي يكشف هوية محتجز رهائن تكساس.. وبايدن: عمل إرهابي

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، أن عملية احتجاز الرهائن التي حصلت السبت في كنيس في ولاية تكساس، وانتهت بتحرير جميع المُحتجزين ووفاة المُنفّذ، هي "عمل إرهابي".

وقال خلال زيارة لمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا إن العملية "كانت مرتبطة بشخص مسجون منذ عشر سنوات"، في ما يبدو تأكيدا للمعلومات المُتداولة عن طلب مُنفّذ العملية الإفراج عن السجينة عافية صِدّيقي وهي عالِمة باكستانية حكمت عليها محكمة فيدراليّة في نيويورك العام 2010 بالسجن 86 عامًا لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيّين أثناء احتجازها في أفغانستان.

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هوية محتجز الرهائن

من جهته، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) أن المشتبه به الذي توفّي ليل السبت الأحد إثر عملية احتجاز رهائن استمرت لنحو عشر ساعات داخل كنيس في تكساس، هو مواطن بريطاني اسمه مالك فيصل أكرم يبلغ 44 عاما.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان "حتى الآن، لا مؤشر على ضلوع أي شخص آخر" في العملية، موضحة أن المحققين يواصلون "تحليل الأدلة في الكنيس" وأن التحقيقات مستمرة.

إلى هذا، عاشت تكساس الأميركية ساعات من الرعب، إثر اعتقال مسلح لعدد من الرهائن في كنيس يهودي بمنطقة كوليفيل، إلى أن أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أن كافة الرهائن أطلقوا.

خروج المحتجزين سالمين

وأضاف "بعد أكثر من عشر ساعات من احتجاز أربعة أشخاص رهائن في الكنيس الذي يطلق عليه اسم بيت إسرائيل، خرج الجميع على قيد الحياة وسالمين".

يشار إلى أن منفذ عملية الاحتجاز هذه، ادعى أنه شقيق العالمة الباكستانية عافية صديقي، الملقبة بسيدة القاعدة، والتي حكمت عليها محكمة فيدراليّة في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيّين أثناء احتجازها في أفغانستان، عام 2008.

ومع إعلان "أف بي آي" تبين أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة حتى الآن.

من هي عافية صديقي؟

وقد أثارت قضيتها في حينه، احتجاجات واسعة في باكستان، لاسيما أن أهلها ومناصريها زعموا أنها اتهمت زوراً بالإرهاب، إلا أن مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم وجدوا بحوزتها مواد متفجرة، وخططا إرهابية لتنفيذ عمليات على الأراضي الأميركية.

كما رفضت السلطات الأميركية مرارا الإفراج عنها أو تسليمها لباكستان، مؤكدة أن لها صلات وثيقة بالتنظيم الإرهابي.

فيما طالبت حركة طالبان وحتى داعش سابقا بالإفراج عنها، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى.