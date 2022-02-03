بايدن: زعيم داعش قتل أسرته بحزام ناسف

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن زعيم داعش القتيل عبدالله قرداش الذي قتل بعملية عسكرية أميركية في إدلب السورية اليوم الخميس، لم يهتم بأسرته وقتلهم بحزام ناسف في عمل جبان وبائس.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي، أن عملية الإنزال التي نفذتها قوات خاصة أميركية كانت تهدف إلى عدم وقوع خسائر بصفوف المدنيين.

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كذلك، قال إن زعيم داعش كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات، لا سيما الهجوم الأخير في سجن الحسكة، مؤكداً أنه سيتم ملاحقة الإرهابيين في كل مكان لتوفير الحماية للأميركيين.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت صباحاً أن "القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية نفّذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا". وقالت إنّ "المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر" في صفوفها.

كما، أعلن الرئيس الأميركي في أول تعليق له في وقت سابق اليوم، "إزالة" زعيم تنظيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي من "ساحة المعركة"، بعدما اقدم على تفجير نفسه خلال تنفيذ القوات الخاصة الأميركية إنزالاً استهدف مقر إقامته في شمال غرب سوريا.

تعطل مروحية

في موازاة ذلك، كشف مسؤول أميركي أن مروحية تعطلت في عملية إدلب وتم تدميرها على الأرض، مشيراً إلى أن بايدن أطلع على العملية قبل شهر ومنح الضوء الأخضر للتنفيذ يوم الثلاثاء.

وبحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، انطلقت المروحيات الأميركية من قاعدة عسكرية في مدينة كوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية. وشارك عناصر من القوات الخاصة، المدربة أميركياً والتابعة لقوات سوريا الديموقراطية، في العملية في إدلب.

الهجوم هو الأكبر

وقال إن الهجوم هو الأكبر منذ العملية التي أدت الى مقتل البغدادي ليل 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية مشابهة في إدلب أيضاً.

قبل الإعلان الأميركي، غرّد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي أن العملية "استهدفت أخطر الإرهابيين الدوليين".

واستهدفت العملية الأميركية وفق مراسلي "فرانس برس"، مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وتضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى الدخان الأسود سقفه الذي انهار جزء منه وتبعثرت محتويات المنزل.

كذلك، تداول سكان ليلاً تسجيلات صوتية خلال العملية، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء المكان المستهدف.