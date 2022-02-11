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بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت"

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U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during a press conference of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 11, 2022. REUTERS/Sandra Sanders
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ملبورن اليوم
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت"

وزير الخارجية الأميركي أكد أن الغزو قد يحدث خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية في بكين حالياً، متجاهلاً تكهنات بأن موسكو ستنتظر لتجنّب إقحام حليفتها الصين في الأزمة

العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّراً من أن غزواً روسياً لكييف ممكنٌ حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية.

وقال بلينكن: "نحن في وضع قد يبدأ فيه غزو في أي وقت. ولأكون واضحاً، يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلاً تكهنات بأن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنّب إقحام حليفتها الصين في الأزمة.

صورة التقطت بالاقمار الصناعية في 9 فبراير الحالي تظهر حشداً عسكرياً روسيا في القرم
صورة التقطت بالاقمار الصناعية في 9 فبراير الحالي تظهر حشداً عسكرياً روسيا في القرم

وتابع بعد اجتماع مع نظرائه من تحالف "الحوار الأمني الرباعي" الأسترالي والهندي والياباني "كواد" في ملبورن: "ببساطة، لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي".

وشدّد بلينكن على أن الولايات المتحدة "تفضّل أن تحلّ الخلافات" مع روسيا "دبلوماسياً"، مضيفاً: "قمنا بكلّ جهد ممكن للحوار مع روسيا. لكن في الوقت نفسه، كنّا واضحين جداً بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدّد، ستواجه عواقب كبيرة".

كما قال بلينكن إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

ويأتي إعلان بلينكن في وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
  • صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
  • صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
2 صور
صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
صورة التقطت بالاقكار الصناعية في 9 فبراير تظهر قاذفات صواريخ في القرم
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وقال بايدن في مقابلة مسجلة مسبقاً مع شبكة "إن. بي. سي. نيوز" ونشرت الخميس إن "على المواطنين الأميركيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن".

وأضاف بايدن "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. هذا وضع مختلف جداً، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

وتحشد روسيا آلاف الجنود والآليات العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، كما أرسلت عتادا وعسكريين إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات في الدولة المجاورة أيضاً لأوكرانيا، ما جعل الغرب يخشى غزواً روسياً.

حشد عسكري روسي في ثقة قربة من الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في ثقة قربة من الحدود مع أوكرانيا
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