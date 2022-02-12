بلينكن يؤكد لكييف دعم واشنطن "الحازم" في مواجهة "تهديد يزداد حدّة"
بلينكن يهدد بعقوبات قاسية على روسيا حال أي "عدوان" محتمل ضد أوكرانيا
أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي الجمعة دعم الولايات المتحدة "الحازم" لأوكرانيا "في مواجهة التهديد الحادّ المتزايد" بتعرّضها لغزو روسي تخشى واشنطن أن يحدث في غضون أيام.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن أبلغ كوليبا أنّ أوكرانيا تواصل "الاستفادة من دعم الولايات المتّحدة الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها".
وكان البيت الأبيض حذّر في وقت سابق الجمعة من أنّ غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا تتخلّله حملة غارات جوية و"هجوم خاطف" على كييف بات "احتمالاً فعلياً جداً" خلال الأيام المقبلة، داعياً الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد "خلال 24 إلى 48 ساعة".
وزادت واشنطن دعمها العسكري "الدفاعي" للجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة، لكنّ الرئيس جو بايدن أكّد مجدّداً الخميس أنّه لن يرسل جنوداً إلى أوكرانيا، ولا حتى لإجلاء مواطنيه من هذا البلد في حال تعرّضه لاجتياح روسي، لأنّ من شأن خطوة كهذه أن تشعل "حرباً عالمية".
وشدّد بلينكن في مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني على أنّ "أيّ عدوان روسي" على أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب سريعة وشديدة وموحّدة" من جانب الغربيين.
-
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديداتالتحالف: نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء السعودية
-
اتحاد جدة يمزق شباك النصر ويبتعد بالصدارةعزز الاتحاد صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على النصر 3 - صفر في قمة مباريات الجولة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أبها ... رياضة سعودية
-
قائد "قسد" يتحمل مسؤولية هجوم سجن الحسكة ويحذر من تنامي داعشفي حين أن معنويات داعش قد تكون تضررت بمقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي.. قال مظلوم عبدي إنه لا يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تراجع التنظيم الذي "يعتمد على اللامركزية" سوريا