بلينكن يؤكد لكييف دعم واشنطن "الحازم" في مواجهة "تهديد يزداد حدّة"

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي الجمعة دعم الولايات المتحدة "الحازم" لأوكرانيا "في مواجهة التهديد الحادّ المتزايد" بتعرّضها لغزو روسي تخشى واشنطن أن يحدث في غضون أيام.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن أبلغ كوليبا أنّ أوكرانيا تواصل "الاستفادة من دعم الولايات المتّحدة الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها".

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وكان البيت الأبيض حذّر في وقت سابق الجمعة من أنّ غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا تتخلّله حملة غارات جوية و"هجوم خاطف" على كييف بات "احتمالاً فعلياً جداً" خلال الأيام المقبلة، داعياً الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد "خلال 24 إلى 48 ساعة".

وزادت واشنطن دعمها العسكري "الدفاعي" للجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة، لكنّ الرئيس جو بايدن أكّد مجدّداً الخميس أنّه لن يرسل جنوداً إلى أوكرانيا، ولا حتى لإجلاء مواطنيه من هذا البلد في حال تعرّضه لاجتياح روسي، لأنّ من شأن خطوة كهذه أن تشعل "حرباً عالمية".

وشدّد بلينكن في مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني على أنّ "أيّ عدوان روسي" على أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب سريعة وشديدة وموحّدة" من جانب الغربيين.