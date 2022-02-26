البنتاغون: روسيا "محبطة" من مقاومة الجيش الأوكراني

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم السبت، أن روسيا تستخدم في أوكرانيا "أكثر من 50%" من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو "محبطة بشكل متزايد" من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "تقديراتنا تُشير إلى أن أكثر من 50% من القوة التي حشدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضدّ أوكرانيا.. يتم استخدامها" الآن في الداخل الأوكراني.

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ولم يوضح المسؤول عدد القوات الروسية التي وصلت إلى داخل أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة كانت قدرت إجمالي القوات الروسية المنتشرة بالقرب من أوكرانيا بأكثر من 150 ألفاً.

وأضاف المسؤول أنه يبدو أن الزعماء الروس لم يخططوا لتوفير ما يكفي من الوقود والدعم اللوجستي الأساسي لقواتهم خلال الهجوم، ويحاولون الآن تعديل ذلك.

وأضاف: "لا نزال نرى مؤشرات عن مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار"، و"نعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، خصوصاً في شمال أوكرانيا".

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية لم تستول حتى السبت على أي مدينة أوكرانية، كما لم تسيطر على المجال الجوي الأوكراني.

واستمر الغربيون، لا سيّما الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالمساعدة خصوصاً في مجال الأسلحة والذخيرة، منذ بدء الغزو الروسي.

وشدّد المسؤول على أن الجنود الروس "محبطون من مقاومة أوكرانية صلبة تمكنت من إبطائهم". وتابع: "بالاستناد إلى مشاهداتنا، فإن هذه المقاومة كانت أكبر من توقعات الروس".

وجاءت تصريحات المسؤول في البنتاغون قبل دقائق من إعلان وزير الدفاع الروسي أن "جميع الوحدات تلقت أمراً بتوسيع الهجوم في جميع الاتجاهات".

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول الدفاعي الأميركي البارز قوله، إن القوات الروسية المتقدمة تقف على بعد حوالي 30 كيلومتراً خارج كييف حتى اليوم السبت، وإن عدداً غير محدد من "عناصر الاستطلاع" العسكرية الروسية قد دخلوا العاصمة.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الدفاعي الأميركي قوله: القوات الأوكرانية تبدى "مقاومة شديدة للغاية" للهجوم الروسي.

وأضاف المسؤول: "نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة. لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم".

كما قال إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق أكثر من 250 صاروخاً روسياً، معظمها قصير المدى، على أهداف أوكرانية.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الدفاعي الأميركي قوله: القوات الأوكرانية تبدى "مقاومة شديدة للغاية" للهجوم الروسي.

كما قال إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق أكثر من 250 صاروخاً روسياً، معظمها قصير المدى، على أهداف أوكرانية.

وأضاف المسؤول: "نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة. لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم".

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، إن "سرعة التقدم الروسي قد تباطأت مؤقتاً على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية الحادة والمقاومة الأوكرانية القوية".

وقالت بريطانيا إن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب كييف. وأضافت بريطانيا أن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد. كما شدد على أن روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي الأوكراني.