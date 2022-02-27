البيت الأبيض: قررنا اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا، وطرد بنوكها من نظام سويفت كما فعلت مع إيران.

وأضاف المسؤول أن واشنطن لن تسمح باستخدام احتياطي المركزي الروسي لدعم الروبل، كما ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس، من السيارات الفاخرة إلى اليخوت و إرسال أولاهم إلى مدارس خاصة في الغرب، كما ستسحب الإقامات الذهبية والجنسيات للأثرياء الروس.

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وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن روسيا أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا، وأنه تم استهداف 10 بنوك روسية تحوي على 80 بالمائة من الأموال.

وأفصح المسؤولي الأميركي قائلا "بوتن فقط يستطيع أن يخبرنا بمدى قدرته على تحمل هذه العقوبات".

جولة أخرى من العقوبات

واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا.

وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا "إجراء حاسما" يوم السبت لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوكها من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وأضاف جونسون على تويتر "اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي بما في ذلك

الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت".