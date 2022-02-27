واشنطن تعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها سترسل مساعدات إنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار فيما تعاني البلاد جراء الهجوم الروسي الذي بدأ الخميس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن هذه المساعدة تشمل "توفير الغذاء ومياه الشرب والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والاستعداد لمواجهة الشتاء والحماية".

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من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الأحد، أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا جرّاء العملية العسكرية الروسية.

وقالت المفوضية في تغريدة "بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه". وأحصت بولندا حوالي 156 ألفا، وقدمت ألمانيا رحلات قطارات مجانية لجميع الأوكرانيين الهاربين إليها.

كما دعا البابا فرنسيس إلى فتح "عاجل" لممرات إنسانية، وطلب "إسكات المدافع" في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية، عقب أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

واستدعت تلك العملية الروسية انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية، التي فرضت عقوبات مشددة على المصارف الروسية فضلا عن بعض الأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

إلى ذلك، أوقفت العديد من الدول الأوروبية الرحلات الجوية إلى الأراضي الروسية.