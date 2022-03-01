بلينكن: يجب طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان
وزير الخارجية الأميركي: انتصار بوتين سيفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا.
وشدد بلينكن بالقول: "يجب طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان".
يأتي ذلك فيما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، اليوم الثلاثاء.
وكررت الولايات المتحدة، الاثنين، موقفها الثابت من ضرورة محاسبة روسيا على العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا.
وشدد بلينكن، خلال لقاء افتراضي جمعه مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، من مجموعة الدول الصناعية السبع، وانضم إليهم وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا جاء عن سابق تصور وتصميم وبدون أي استفزاز أو تبرير.
كما أكد أن موسكو هي من اختارت الحرب، واعدا بمحاسبتها، والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني.
إلى ذلك، قال بحسب ما أفاد بيان للخارجية: "ندعم الشعب الأوكراني وسنفرض تكاليف وعواقب قاسية لمحاسبة روسيا على الحرب التي اختارتها". وتابع: "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا ونثني على شجاعة الشعب الأوكراني وبطولاته".
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