الكونغرس الأميركي: توفير 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

توصل قادة الكونغرس الأميركي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الأربعاء يوفر 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، بالإضافة إلى مليارات أخرى لمكافحة الوباء كجزء من إجراء متأخر قيمته 1.5 تريليون دولار لتمويل الوكالات الفيدرالية لبقية هذا العام.

ورغم أن هذا الرقم جزء صغير من الحزمة الضخمة، فإن هذه الأموال - التي جاءت استجابة للعملية الروسية في أوكرانيا وأدت لأسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - توفرت بعد دعم قوي من الحزب الجمهوري والديمقراطي.

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هذا وكان الرئيس جو بايدن طلب عشرة مليارات دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية الأسبوع الماضي، وكان الدعم الديمقراطي والجمهوري قويا لدرجة أن هذا الرقم زاد إلى 12 مليار دولار يوم الاثنين، ثم 13.6 مليار دولار بعد يوم واحد فقط.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض "سندعمهم أمام الاستبداد والقمع وأعمال القهر العنيفة".

كما كان قادة الحزب الديمقراطي يأملون في تمرير التشريع، المكون من 2741 صفحة، عبر مجلس النواب اليوم الأربعاء، ومجلس الشيوخ بحلول نهاية الأسبوع. فيما سارع النواب في اعتماد المساعدات بسبب حاجة أوكرانيا الملحة لها.

كذلك، واجهوا موعدا نهائيا الجمعة للموافقة على إجراء الإنفاق على مستوى الحكومة أو مواجهة إغلاق اتحادي في نهاية العام الانتخابي.

وكدعم من أجل تجنب التأخير، خطط مجلس النواب لتمرير مشروع قانون اليوم الأربعاء لإبقاء الوكالات مستمرة في عملها حتى 15 مارس/آذار، حسبما قال مساعد أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

من جانبه، قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، "الحرب في أوروبا ركزت طاقات الكونغرس على إنجاز شيء ما بسرعة".