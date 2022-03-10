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واشنطن: روسيا تتجاهل المدنيين وقد تستخدم الكيمياوي بأوكرانيا

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Director of National Intelligence (DNI) Avril Haines testifies before a Senate Select Intelligence Committee hearing on Worldwide Threats on Capitol Hill in Washington, U.S., March 10, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein
مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز خلال الجلسة في مجلس الشيوخ اليوم
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: روسيا تتجاهل المدنيين وقد تستخدم الكيمياوي بأوكرانيا

المخابرات الوطنية الأميركية: روسيا هي التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة

العربية.نت

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قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز اليوم الخميس إن القوات الروسية تعمل "بتجاهل طائش" للمدنيين بينما تواجه مقاومة أقوى مما كان متوقعاً في أوكرانيا وإن وكالات المخابرات الأميركية تتابع تحركاتها من أجل محاسبتها.

وأضافت هاينز، في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة: "مجتمع المخابرات يعكف عبر وكالاته على توثيق ومحاسبة روسيا والجهات الفاعلة الروسية على أفعالها".

من جلسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ اليوم
من جلسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ اليوم

واعتبرت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتصلة بالتأهب النووي "غير اعتيادية". كما رأت أن "روسيا هي التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة".

وفي سياق الأحداث في أوكرانيا، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية إن "المقاومة الأوكرانية حرمت روسيا من انتصار سريع". كما اعتبرت أن اتهامات روسيا للولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا "كاذبة".

جندي أوكراني قرب دبابة روسية تمت السيطرة عليها في محيط كييف
جندي أوكراني قرب دبابة روسية تمت السيطرة عليها في محيط كييف
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من جهتها، لم تستبعد وكالة المخابرات المركزية (الـ"سي. أي. إيه") استخدام روسيا لأسلحة كيمياوية في أوكرانيا، كما رأت أن "الحرب الروسية في أوكرانيا ارتكزت على سلسلة من الأكاذيب".

بدورها، رأت استخبارات الجيش الأميركي أن "المقاومة الأوكرانية فعّالة بالأسلحة المتوفرة حالياً"، مضيفةً أن "روسيا لم تحقق التفوق الجوي حتى الآن في أوكرانيا". وأضافت استخبارات الجيش الأميركي أن "أوكرانيا قد تستفيد من مقاتلات وطائرات مسيرة".

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