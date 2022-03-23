بايدن بصدد فرض عقوبات جديدة على 300 عضو بالدوما الروسي
يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا الخميس أثناء وجوده في بروكسل لعقد اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء أوروبيين، وفقا لما ذكره أحد كبار مساعدي بايدن للأمن القومي.
كما أفادت وسائل إعلام أميركية، أن واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس البرلمان الروسي، مشيرة إلى أن جو بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي.
ومن المتوقع أيضا أن يؤكد بايدن، الذي من المقرر أن يشارك في اجتماع خاص للناتو ويلقي كلمة في قمة المجلس الأوروبي، الجهود المبذولة لتنفيذ سلسلة من العقوبات الحالية التي أعلنتها بالفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، رافضاً الكشف عن ماهية العقوبات الجديدة "سينضم بايدن إلى شركائنا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتشديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان التنفيذ الصارم"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
يذكر أن روسيا تجوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.
فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.
وخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.
ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك "الحملة الغربية"، بحسب ما تصفها موسكو.
-
من مطارات سرية.. هكذا يحارب سلاح الجو الأوكراني ضد الروسيقلع الطيار في الجو على عجل ولا يعرف المهمة الا بعد الإقلاع وهي المواجهة القاتلة العرب والعالم
-
للمرة الثامنة.. ماكرون يدعو بوتين لوقف النار في أوكرانياالإليزيه: الرئيس الفرنسي لم يتوصل مع نظيره الروسي لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار لكنه مقتنع بمواصلة جهوده العرب والعالم
-
زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة.. وتصادمية أحياناًأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية في بعض الأحيان، مضيفاً "خطوة خطوة نحن نتحرك قدما".كما، تابع في كلمة مصورة ... العرب والعالم