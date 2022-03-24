الخارجية الأميركية للعربية: لروسيا تاريخ باستخدام "الكيمياوي"

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن واشنطن قدمت "مساعدات كبيرة لأوكرانيا لمواجهة روسيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كريستيان جيمز، في حديث مع مراسل "العربية" في بروكسل حيث تعقد اليوم 3 قمم يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن: "سنضمن استمرار تدفق المساعدات لأوكرانيا".

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وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن "تخوّف" واشنطن من "استخدام روسيا للأسلحة الكيمياوية" في أوكرانيا، مضيفاً أن "روسيا لديها تاريخ كبير في استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وشدد جيمز على أن "روسيا ستدفع ثمناً باهظاً لو استخدمت الأسلحة الكيمياوية" في القتال الدائر في أوكرانيا.

في سياق آخر، قال المتحدث إن واشنطن لن تطلب من الأوروبيين وقف استيراد النفط الروسي، كما فعلت هي.

يأتي ذلك فيما يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته لأوروبا، لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة العقوبات على روسيا.

واليوم وخلال يوم واحد، سيشارك بايدن في بروكسل في ثلاث قمم دولية: حلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وصرح مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى بروكسل: "ما نود سماعه (من جانب حلفاء واشنطن) هو أن هذا الحزم المشترك (تجاه موسكو) الذي شهدناه خلال الشهر الفائت سيستمر ما دام ذلك ضرورياً".

وردا على سؤال من صحافيين فيما كان يغادر البيت الأبيض، الأربعاء، حول مخاطر حصول هجوم روسي بالأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا، قال بايدن "أعتقد أنه تهديد حقيقي".