لبحث نشاط طهران.. جولة نقاش جديدة بين أميركا وإسرائيل

بعد اتصال أمس الأحد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن البلدين سيعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية هذا الأسبوع تركز على البرنامج النووي الإيراني ومواجهة نشاط طهران في المنطقة.
كما أوضح المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، سيصل إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماعات مع نظيره جيك سوليفان، في البيت الأبيض، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
الحرس الثوري
وكان البيت الأبيض أعلن أمس، أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وناقشا التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها.
فيما أشار مكتب بينيت إلى أنه بحث الملف الإيراني وطالب طهران برفع الحرس الثوري من قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية. وقال وفير جندلمان، المتحدث باسم بينيت في بيان، إن "لديه قناعة بأن بايدن لن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".
كما أضاف أن إسرائيل "أوضحت موقفها من هذا الموضوع"، مشددة على أن هذه المجموعة العسكرية أكبر تنظيم إرهابي في العالم.
وكانت تلك المسألة طفت إلى السطح مجدداً، بعد جمود المفاوضات في العاصمة النمساوية منذ أسابيع، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، بعد أن تمسكت طهران بهذا المطلب، فيما أبدت الإدارة الأميركية تردداً حتى اللحظة.
بينما عارضته تل أبيب بشدة، داعية إلى عدم اتخاذ مثل هذا القرار، مكررة وصفها الحرس الثوري الذي يتمتع بسطوة عسكرية واقتصادية على السواء في إيران، بالإرهابي.
"أوبال"
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا طورتا مجموعة عمل، أطلق عليها اسم "أوبال" في الأيام الأولى لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وكان يرأسها مستشارو الأمن القومي من الجانبين.
وقد شكلت المكان الرئيسي لوضع وبحث استراتيجيات حول ممارسة الضغط على إيران.
وخلال إدارة دونالد ترمب، انعقد هذا المنتدى لمناقشة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتنسيق حملة "الضغط الأقصى".
ثم في فبراير، حين كان بنيامين نتنياهو لا يزال رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، اقترحت إدارة بايدن إعادة انعقاد المنتدى واجتمعت المجموعة في مارس وأبريل.
-
شاهد كيف ضربوا وزير الطاقة اللبناني ودفعه أحدهم حتى ارتطم بجدارموضة مهاجمة رجال السياسة والنافذين المستمرة منذ أكتوبر 2019 في لبنان، وصلت مساء أمس الأحد إلى حالة ظهر معها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ... سوشيال ميديا
-
فيديو لفتاة بزي عسكري في الرياض يورطها.. والشرطة تعلقبعد تحديد هويتها، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أمس الأحد، توقيف فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة رجل أمن.وأوضحت أن المتورطة ارتدت زياً عسكرياً خاصاً ... السعودية
-
انظر لماكرون يقبل يد مطربة مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخاباتمطربة أوبرا مصرية، ولدت باسم فرح الديباني قبل 33 عاماً في الإسكندرية، هي من أحيت مساء أمس الأحد حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات ... الأخيرة