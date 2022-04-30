إيلون ماسك لنائبة أميركية: توقفي عن مغازلتي.. أنا خجول

يستمر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، في إثارة الجدل عبر منصته المفضلة "تويتر"، فقد رد الملياردير الشهير على النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، مساء الجمعة، قائلاً لها "توقفي عن مغازلتي.. أنا حقاً خجول".
Stop hitting on me, I’m really shy ☺️— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022
وكانت النائبة اليسارية أعربت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن الكراهية تضخمت في المنصة الاجتماعية الشهيرة نتيجة سيطرة أصحاب الملايين عليها في إشارة إلى إيلون ماسك الذي أعلن الاستحواذ على موقع العصفور الأزرق قبل أيام.
وكتبت "أن جرائم الكراهية تزايدت نتيجة سيطرة بعض المليونيرات الذين يعانون من الأنا على هذه المنصات الضخمة".
"دعوة عشاء جعلته يشعر بالتميز"
كما تابعت قائلاً "إن تاكر كارلسون -مذيع أميركي شهير في قناة فوكس نيوز-، أو بيتر ثيل - رجل أعمال وملياردير أميركي- اصطحباه (في إشارة إلى إيلون ماسك على ما يبدو) لتناول العشاء ما جعله يشعر بأنه مميز".
وجاءت هذه التغريدات، بعد وقت قصير من تغريدة نشرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قائلاً فيها إن الحزب اليساري يكره نفسه. وكتب "أقصى اليسار يكره الجميع بمن فيهم أنفسهم".
كما تابع "لكنني لست من محبي اليمين المتطرف أيضًا"، مضيفاً "دعونا أقل كراهية وأكثر حباً".
The far left hates everyone, themselves included!— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022
44 مليار دولار
يذكر أن إيلون ماسك توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الشهيرة بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين.
وبذلك، أصبح مالك مجموعة تسلا والرجل الأغنى في العالم مالكاً للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية"، بحسب ما ورد في البيان.
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