"معركة ترمب مع تويتر".. لصالح من صدر الحكم؟

رفض قاض أميركي، الجمعة، الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب ضد تويتر للطعن في وقف حسابه على الشبكة.

وفي حكم مكتوب، رفض القاضي الجزئي الأميركي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو دفاع ترمب بأن تويتر انتهك حقه في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

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وحظر تويتر ومنصات تواصل اجتماعي أخرى ترمب من خدماتهم بعد أن هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في أعمال شغب دامية في

السادس من يناير 2021.

وجاء هذا الاعتداء في أعقاب خطاب ألقاه ترمب كرر فيه مزاعم بأن خسارته في الانتخابات في نوفمبر كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهو تأكيد رفضته عدة محاكم ومسؤولون انتخابيون بالولاية.

وعند إزالة حساب ترمب نهائيا، قالت تويتر إن تغريداته انتهكت سياسة المنصة التي تحظر "تمجيد العنف". وقالت الشركة بعد ذلك إن تغريدات ترمب التي أدت إلى وقف حسابه من المرجح أن تشجع الناس على تكرار ما حدث في أعمال الشغب في الكابيتول.

وقبل حظره، كان لدى ترمب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.