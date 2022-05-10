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الاستخبارات الأميركية: بوتين لا يعتزم التوقف في دونباس

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Director of National Intelligence (DNI) Avril Haines testifies before a Senate Select Intelligence Committee hearing on Worldwide Threats on Capitol Hill in Washington, U.S., March 10, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein
مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز
روسيا و أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: بوتين لا يعتزم التوقف في دونباس

مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز: الرئيس الروسي سيستخدم الأسلحة النووية فقط إذا واجهت روسيا تهديداً وجودياً

العربية.نت

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قالت مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز، في إفادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس، إذ إنه عازم على إقامة جسر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا المولدوفية الانفصالية.

وأضافت هاينز، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية: "تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس".

جنود أوكرانيون في دونباس في إبريل الماضي
جنود أوكرانيون في دونباس في إبريل الماضي

وأضافت أن "بوتين يرى على الأرجح بأن لدى روسيا إمكانيات ورغبة في مواجهة التحديات تتجاوز تلك التي يتمتع بها خصومه، ويعوّل على الأرجح على تراجع تصميم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تدهور الأوضاع في ما يتعلق بنقص الغذاء والتضخم وأسعار الطاقة".

كما رأت أن الرئيس الروسي سيفرض "على الأرجح" الأحكام العرفية في روسيا لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وقالت هاينز إن أهداف بوتين تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية و"يعني ذلك على الأرجح بأننا سنتحرك في الأشهر القليلة المقبلة على مسار يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل أن يكون تصعيدياً أكثر".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)
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وأضافت "يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الإنتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه".

وبحسب هينز، يُستبعد بأن يأمر بوتين باستخدام الأسلحة النووية إلا إذا واجهت روسيا "تهديدا وجوديا".

في سياق آخر، قالت هاينز إن النظام الإيراني يواصل تهديد المصالح الأميركية فيما يحاول إضعاف التأثير الأميركي في الشرق الأوسط ونشر تأثيره وإظهار نفوذه في الدول المجاورة.

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