.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بين بايدن وترمب.. ماسك يعلق "نريد رئيساً أقل انقساماً"

  • الخط
صورة مركبة تجمع ترمب وماسك (أ ف ب)
صورة مركبة تجمع ترمب وماسك (أ ف ب)

بين بايدن وترمب.. ماسك يعلق "نريد رئيساً أقل انقساماً"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتصريحاته المثيرة للجدل مجدداً، وهذه المرة عبّر فيها عن آرائه السياسية بكل شفافية ووضوح بشأن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى المواصفات المطلوبة لسيد البيت الأبيض المقبل.

فقد أكد الرجل أن مرشحاً "أقل انقساماً" من دونالد ترمب يجب أن ينتخب رئيساً للولايات المتحدة في عام 2024.

وأوضح هذا الرأي في تغريدة على تويتر الذي من المقرر أن يمتلكه بعد موافقة مجلس إدارة المنصة الشهر الماضي على عرض الاستحواذ البالغ 44 مليار دولار، لافتاً إلى أنه "رغم ذلك يجب إعادة ترمب إلى تويتر".

في موازاة ذلك، تابع حديثه برأي سياسي آخر بعد دقائق، قائلاً في تغريدة ثانية أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن "لم يكن لديه تفويض شامل".

وأشار إلى أن "خطأ بايدن هو أنه يعتقد أنه انتخب لتغيير البلاد، لكن في الواقع الجميع أرادوا قدراً أقل من الدراما".

يشار إلى أن رجل الأعمال الأميركي والمدير التنفيذي لتسلا وسبيس إكس قال منذ اقتراح الاستحواذ على المنصة، إنه سيخفف القيود، وألمح إلى فرض رسوم على الشركات لاستخدام الموقع.

مأوى للمشردين

وأكد أيضاً أنه يعتزم تحويل مقر الشركة إلى مأوى للمشردين، بحسب ما نقل موقع "نيويورك بوست".

يذكر أن ترمب حظر بشكل دائم من تويتر بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في يناير الماضي 2021 بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

في حين ذكر ماسك قبل أيام أنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم الذي فرضته المنصة على ترمب، فيما علق البيت الأبيض على ذلك بالقول إن القرار يخص القطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد