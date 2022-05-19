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بعد لقائه مع خالد بن سلمان.. أوستن: ملتزمون بشراكتنا القوية مع السعودية

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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأميركي
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأميركي

بعد لقائه مع خالد بن سلمان.. أوستن: ملتزمون بشراكتنا القوية مع السعودية

رحب وزير الدفاع الأميركي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة

دبي - قناة العربية

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عبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس عن سعادته بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وأكد التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع المملكة.

وقال أوستن عبر حسابه على تويتر: "أشارك السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ورحب وزير الدفاع الأميركي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الأمير خالد بن سلمان أنه التقى بوزير الدفاع الأميركي، واستعرض معه الشراكة السعودية-الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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وأضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة".

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