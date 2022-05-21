لـ9 ساعات.. محامي ترمب أمام لجنة تحقيق حول هجوم الكابيتول
الإعلام الأميركي: رودي جولياني، الذي شغل منصب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق وافق على إجراء مقابلة مكتوبة
ذكرت شبكة "سي إن إن" CNN، نقلاً عن مصدرين، أن رودي جولياني، الذي شغل منصب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اجتمع لأكثر من 9 ساعات يوم الجمعة مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال روبرت كوستيلو محامي جولياني، إن جولياني وهو رئيس بلدية سابق لمدينة نيويورك رفض في السابق المثول أمام اللجنة ما لم يتم تسجيل شهادته على شريط فيديو. وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن جولياني وافق على إجراء مقابلة مكتوبة.
ولم يرد كوستيلو واللجنة على الفور على طلبات للتعليق من "رويترز" على تقرير "سي إن إن".
وتحاول اللجنة التحقق من تصرفات ترمب بينما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير من العام الماضي، مما دفع أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى الاحتماء.
كان الكونغرس وقت الهجوم يجتمع للتصديق رسمياً على فوز الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.
وتم استجواب أكثر من 900 شخص، من بينهم العديد من مساعدي ترمب في البيت الأبيض، في إطار تحقيق اللجنة.
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