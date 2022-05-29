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ترمب يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة.. ويدعو للمفاوضات

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(FILES) In this file photo taken on January 20, 2021 Outgoing US President Donald Trump addresses guests at Joint Base Andrews in Maryland. Donald Trump's longtime accountants have ditched the former US president as a client, saying a decade's worth of financial statements could not be relied upon, court documents showed February 14, 2022. (Photo by ALEX EDELMAN / AFP) / NO USE AFTER MARCH 16, 2022 23:53:43 GMT
الرئيس السابق دونالد ترمب
ترمب

ترمب يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة.. ويدعو للمفاوضات

الرئيس الأميركي السابق: في عهد جورج دبليو بوش فقدنا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدنا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدنا كل شيء

العربية.نت

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أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن مخاوفه من أن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب بحرب عالمية ثالثة، منوها بضرورة توجيه كل الجهود نحو إجراء مفاوضات لإنهائه.

وقال ترمب في تجمع حاشد في وايومنغ: "أوكرانيا الآن دُمرت، والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله ونفعله.. قد ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة بسبب غباء ما نقوله ونفعله".

وأضاف ترمب: "أوكرانيا تتفتت إلى أشلاء.. لم ير أحد منا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين قتلوا في صراع.. إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك أي فائز.. يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ولفت ترمب إلى أنه الرئيس الوحيد للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين الذي لم تدخل روسيا في ظله في نزاعات مسلحة، "بينما في عهد جورج دبليو بوش فقدوا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدوا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل شيء".

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ومع استمرار النزاع الروسي الأوكراني، وسط دعم غربي لكييف، من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل، إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى السلطات الأوكرانية التي تقول إنها ضرورية لمواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

فقد أكد مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن من بين الأسلحة التي من المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة MLRS، وهي قاذفات مدفعية متحركة يمكنها إطلاق قذائف لعشرات الأميال وعلى مسافة أبعد من أي نظام حالي تملكه أوكرانيا.

كذلك، من المتوقع أيضاً أن تمنح الولايات المتحدة أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، المعروفة باسم هيمارس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وهيمارس قاذفات صواريخ متعددة خفيفة مع نطاق مشابه لـ MLRS. ولكن على عكس MLRS التي تتحرك على المسارات، تتحرك الهيمارس على هيكل بعجلات.

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