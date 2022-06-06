ردا على بيونغ يانغ.. سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، مساء الأحد، أن سيول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية، وفق ما نقلته وكالة يونهاب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيئول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية.

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كما بينت أن الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا وكان إطلاق الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية بقليل.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر الأحد، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأجرت بيونغ يانغ، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه بحر اليابان.