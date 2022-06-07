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أميركا: سنرد بقوة على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية

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شيرمان
نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان

أميركا: سنرد بقوة على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية

دبي - العربية.نت

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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

جاءت تصريحات شيرمان بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سول.

رداً على بيونغ يانغ.. سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ أميركا رداً على بيونغ يانغ.. سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أعلنت مساء الأحد، أن سيول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب".

كما قالت إن الصواريخ من نوع (أرض-أرض) التي أطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية.

وبينت أن الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ، وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا، وكان إطلاق الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية بقليل.

هذا وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر الأحد، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأجرت بيونغ يانغ، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان.

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