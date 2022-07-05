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بايدن عن مجزرة شيكاغو: عنف السلاح الأحمق جلب الحزن

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U.S. President Joe Biden speaks to the media as he returns from Wilmington, Delaware, to the White House in Washington, U.S., May 30, 2022. REUTERS/Joshua Roberts
بايدن

بايدن عن مجزرة شيكاغو: عنف السلاح الأحمق جلب الحزن

أعرب بايدن عن امتنانه "للمستجيبين الأوائل للحادث وكذلك رجال إنفاذ القانون، كما هو الحال دائما".

دبي - العربية.نت

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علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

وقال بايدن في بيان رسمي نشره البيت الأبيض إنه "وزوجته، جيل بايدن، مصدومان من عنف السلاح الأحمق الذي جلب مرة أخرى الحزن إلى المجتمع الأميركي في عطلة يوم الاستقلال"، معربا عن امتنانه "للمستجيبين الأوائل للحادث وكذلك رجال إنفاذ القانون، كما هو الحال دائما".

مهاجم شيكاغو
مهاجم شيكاغو

وتابع أنه تحدث "إلى الحاكم بريتزكر والعمدة روترنج، وعرض تقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لمجتمعاتهم".

وناشد بايدن أفراد المجتمع باتباع إرشادات المسؤولين، وقال إنه سيراقب الأمر عن كثب، ويتعلم المزيد عن أولئك الذين فقدوا حياتهم، ويصلي من أجل أولئك الموجودين في المستشفى الذين يعانون من إصابات خطيرة".

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واختتم الرئيس الأميركي بأنه قام "بالتوقيع مؤخرا على أول تشريع رئيسي لإصلاح الأسلحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ ما يقرب من 30 عاما ليصبح قانونا، والذي يتضمن إجراءات من شأنها إنقاذ الأرواح، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولن يتخلى عن محاربة وباء عنف السلاح".

ووقع حادث إطلاق النار، الاثنين، بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.

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